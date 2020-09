Vakbondsacties bij brouwerij AB Inbev in Leuven en Hoegaarden: "Directie vindt productie belangrijker dan onze gezondheid"

Verschillende vakbonden voeren vandaag solidariteitsacties in de vestigingen van AB InBev in Leuven en Hoegaarden. De impact ervan is zeer beperkt en er zijn geen blokkades. De christelijke vakbond ACV vindt dat de directie de productie belangrijker vindt dan de gezondheid en veiligheid van de werknemers. "Het probleem is geen lokaal probleem. Ook in de Vlaamse vestigingen vindt de directie productie belangrijker dan de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers", zegt Kris Vanautgaerden, vakbondssecretaris van ACV.