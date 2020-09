Thierry Bodson nu ook officieel voorzitter van de socialistische vakbond ABVV

De 59-jarige Thierry Bodson was algemeen secretaris van de Waalse vleugel van het ABVV en werd in juni aangeduid om tijdelijk Robert Verteneuil op te volgen. Die was het vertrouwen van de Waalse achterban kwijtgeraakt door een gesprek met de voorzitter van de Franstalige liberalen van MR, Georges-Louis Bouchez, waarbij beiden hadden gepleit voor een nieuw sociaal pact.