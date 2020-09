Crisisoverleg in Londen over brexit mislukt: "Totale vertrouwensbreuk" zegt Brussel

Als dat niet gebeurt, vervolgt Sefcovic, dan dreigt de Europese Unie met juridische stappen. "Het is aan het Verenigd Koninkrijk om het vertrouwen te herstellen" besluit hij. Europa is vooral bezorgd dat de wijzigingen aan dat scheidingsakkoord de vrede in Noord-Ierland in gevaar zullen brengen en nieuwe grensproblemen zullen creëren.

Maar in Londen zijn ze alvast niet onder de indruk. "Het Britse parlement is soeverein" meldde de Britse regering op haar beurt, "en kan dus wetten aannemen die internationale verdragen schenden of "overrulen". Het wetsvoorstel wordt vanaf maandag besproken in het parlement.