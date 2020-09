Lid worden van scouts? Best 3 jaar op voorhand inschrijven

Zelfs als kinderen jaren op voorhand zijn ingeschreven, dan nog gebeurt het dat een kind niet kan starten bij de scoutsgroep. "Per geboortejaar laten we 20 kinderen starten. Als we dat aantal bereikt hebben, kan het gebeuren dat sommige kinderen uit de boot vallen en een jaar langer op de wachtlijst moeten staan." Wil je dus zeker zijn dat je kind bij de scouts kan, ben je er maar beter vroeg bij.

Door die limiet blijft het voor de leiding van De Toekan doenbaar. "Zeker wanneer het leidingsaantal afneemt, zoals dit jaar het geval is. We zijn van 55 leidingsleden naar 39 gegaan. Maar door de limiet van 20 kinderen per geboortejaar blijft het doenbaar", aldus Degryse.