Vlaams Belang voert actie tegen de komst van asielcentrum in Hasselt

Het tijdelijke asielcentrum wordt ondergebracht in het voormalige Parkhotel. Vanaf volgend maand zullen daar 125 asielzoekers opvang krijgen. Het gaat zowel om gezinnen met kinderen als om alleenstaanden. Ze zullen er maximaal 18 maanden kunnen blijven.

Volgens Vlaams Belang-parlementslid Annick Ponthier is er geen overleg geweest met de buurt. "Net zoals eerder dit jaar in Bilzen is er totaal geen communicatie over deze plannen. Het stadsbestuur van Hasselt is met een simpel telefoontje van Fedasil op de hoogte gebracht. Er is vooraf dus geen enkele inspraak en dat betreuren we want de komst van een asielcentrum heeft toch wel een impact op de buurt."