Groot vlot op Hamputten in Waasmunster voor grote kolonie broedende visdiefjes

Met het broedvogeleiland willen ze grote groepen visdiefjes aantrekken. "Die broeden heel graag samen en dat moet veilig kunnen gebeuren", legt André Verstraeten van vzw Durme uit. "Het vlot is opgebouwd uit stukken kunststof van 0,5 bij 1 meter. In totaal is het broedeiland 150 vierkante meter groot. Het ligt stevig verankerd door betonnen blokken die op de bodem liggen. Daarbovenop zijn grind en kokkelschelpen uitgestrooid." Het is een nabootsing van een echt eiland. De visdiefjes nestelen zich graag op eilanden omdat die ver van mogelijke bedreigingen liggen. Het liefst ook op de kale grond met wat schelpjes erop. Aan de jongen die er zouden komen is ook gedacht: "Er is rondom gaas geplaatst zodat de jongen niet van het vlot in het water vallen en verdrinken."