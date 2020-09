Voetbalclub Waasland-Beveren heeft overnemer gevonden in Amerika

Tenzij er nog een kink in de kabel komt, wordt voetbalclub Waasland-Beveren overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Bolt Football Holdings. Het contract moet nog ondertekend worden, maar de afspraak is in kannen en kruiken. Het Amerikaanse bedrijf is mede-eigenaar van onder meer Premier League Club Crystal Palace, NBA-team Philadelphia en ijshockeyteam New Jersey Devils.