Vooruit Tienen of Tienen Vooruit? Naamsverandering SP.A leidt tot twee partijen met bijna identieke naam

De huidige lokale SP.A-afdeling, die binnenkort Vooruit Tienen zal heten, ziet geen probleem in de naamswijziging. "Het is inderdaad grappig dat de kiezer straks zal moeten kiezen tussen twee partijen met een gelijkaardige naam", zegt fractieleider Nele Daenen. "Maar we moeten inhoudelijk het verschil maken, zodat de kiezer weet wat het verschil is tussen beide partijen."