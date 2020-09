Waarom duikt de brexit nu weer op en waar kan het nog fout lopen: 5 vragen en antwoorden

Londen van zijn kant is ervan overtuigd dat Europa het Verenigd Koninkrijk daarmee aan de ketting wil leggen. "En dat is niet waar de Britten voor gestemd hebben", zei Frost nog in de Mail on Sunday. "We gaan geen bepalingen aanvaarden die ons vastzetten in EU-regelgeving om een "gelijk speelveld" te garanderen. We willen geen vazalstaat worden van de EU, we zijn een soeverein land."