Wereldwijde verdeling COVID-vaccin vraagt 8.000 jumbojets, voorbereiding moet nu beginnen zegt IATA

De IATA wijst erop dat er internationale regels bestaan voor het vervoer van vaccins en dat die op een gecontroleerde temperatuur bewaard moeten worden en op tijd moeten worden afgeleverd om de kwaliteit te kunnen garanderen.

Daarvoor zijn er installaties nodig die de koudeketen kunnen garanderen, gepecialiseerd personeel dat weet hoe het moet omgaan met vaccin en personeel voor de bewaking. Vaccins zijn immers veel geld waard en er moet ook over gewaakt worden dat er niet mee geknoeid kan worden tijdens het transport.

Aan de grenzen moet er efficiënt samengewerkt worden met de douane en de gezondheidsdiensten om een snelle levering mogelijk te maken, wat bemoeilijkt kan worden door het feit dat verschillende landen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan die de wachttijden aan de grenzen langer maken, zegt de IATA.

Daarnaast is er ook nog het feit dat verschillende luchtvaartmaatschappijen hun activiteiten verminderd hebben door de crisis in de sector als gevolg van de pandemie.

Veel toestellen zijn voor langere tijd in de mottenballen gelegd en het wereldwijde netwerk van 24.000 paren van steden dat voor de pandemie bestond, is sterk ingekrompen. De WHO, Unicef en de vaccin-alliantie GAVI zeggen dat ze nu al ernstige moeilijkheden ondervinden bij hun lopende vaccinatieprogramma's, onder meer door de verminderde verbindingen in de luchtvaart.

"Zelfs als we aannemen dat de helft van de nodige vaccins over land zal kunnen vervoerd worden, staat de luchtvrachtindustrie nog steeds voor de grootste uitdaging in haar geschiedenis. Bij het plannen van hun vaccinatieprogramma's, vooral in de ontwikkelingslanden, moeten de regeringen ernstig rekening houden met de beperkte capaciteit van de luchtvracht die momenteel beschikbaar is. Als de grenzen dicht blijven, de reizen onderbroken, de vloten aan de grond en het personeel in de werkloosheid, zal de capaciteit om de levensreddende vaccins af te leveren ernstig gevaar lopen", zo zei de Juniac.