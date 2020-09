Het leven in Beiroet na de verwoestende explosie, door de ogen van de Libanezen zelf: "Kinderen huilen bij het minste lawaai"  

Een maand na de explosie reisde Yassine Atari naar Beiroet en ontmoette er mensen wiens leven niet meer hetzelfde is na de verwoestende explosie. Onder hen is Michel Kattah: hij verloor zijn huis, het huis van zijn schoonouders, zijn job en zijn gezin raakte gewond. De kinderen zijn nog steeds getraumatiseerd. “Ze huilen bij het minste lawaai. Telkens er een motor passeert schieten ze in paniek. Mij dochtertje Maria heeft nog steeds last van nachtmerries en mijn zoontje Eliyah wijkt geen seconde van mijn zijde.”