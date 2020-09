Zangeres Riet draagt nieuw album op aan overleden moeder: "Je mama verliezen is een erg intens gebeuren"

Riet Muylaert, vroeger bekend als JackoBond, heeft een nieuwe cd. Ze draagt die op aan haar overleden moeder. "Mijn mama is gestorven op 20 mei", vertelt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Door de coronacrisis had ik een lege agenda en kon ik veel tijd doorbrengen met mijn moeder in Beernem. Dat is echt een geluk geweest, want 8 weken later was ze er niet meer. Ik ben dankbaar voor al die mooie momenten, maar je mama verliezen is echt een intens gebeuren."

Normaal gezien ging Riet haar album vandaag in de Roma in Antwerpen voorstellen. "Maar door de coronacrisis is de Roma tot januari 2021 gesloten", zegt ze. Los daarvan was het de bedoeling dat mama op de eerste rij ging zitten en dat ik mijn cd aan haar kon afgeven. Helaas, het leven heeft er helemaal anders over beslist."

