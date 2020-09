3 dodelijke arbeidsongevallen in 3 weken tijd in West-Vlaanderen: "Wees extra voorzichtig"

Het is niet duidelijk waarom er nu plots veel dodelijke arbeidsongevallen gebeuren in de provincie West-Vlaanderen. Een mogelijke verklaring is dat bedrijven de tijd die ze verloren hebben tijdens de lockdown proberen in te halen door sneller, maar dus ook minder voorzichtig, te werken.

"Maar dat is moeilijk te bewijzen. Het kan ook puur toeval zijn", zegt de West-Vlaamse arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere. "Sowieso is onze provincie al langer koploper in het aantal arbeidsongevallen en dat heeft vooral te maken met de mentaliteit hier. We willen dat het werk vooruit gaat en houden niet altijd rekening met de veiligheid, met alle gevolgen van dien. Er is nood aan een mentaliteitswijziging. We mogen niet denken dat veiligheid vanzelf komt. Het is noodzakelijk om daar te blijven op hameren en waar nodig moeten er aanpassingen gebeuren."