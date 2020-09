Kapitein Kenny Steppe STVV: “Lege stadions zijn maar niks, de fans zijn meer dan welkom”

“Natuurlijk is het altijd leuker als er supporters in het stadion aanwezig zijn. In mindere momenten krijg je dan toch vaak de steun die je een extra boost kan geven", zegt STVV-doelman en kapitein Kenny Steppe. "Maar de kracht om te presteren komt toch van jezelf. Je moet je focussen.“

“Uiteraard zijn er enkel maar voordelen als er supporters zijn. Als we bijvoorbeeld met 10 man vallen, dan kunnen de fans ons helpen om wel dat doelpuntje te maken", gaat Steppe verder. "En ook al mogen de toeschouwers niet voluit roepen of rechtspringen, hun aanwezigheid zal zeker helpen. Nee, lege stadions, dat is maar niks.“