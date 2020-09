AB in Brussel heropent in coronamodus na 6 maanden sluiting: "Liever zo dan geen concert"

De concertzalen zwaaien de deuren stilaan weer open. Dat was vanavond ook het geval in de AB in Brussel. Zes maanden bleef de concertzaal dicht. De heropening gebeurt in coronamodus met verplichte mondmaskers en afstandsregels. De muziekfans moeten ook op hun stoel blijven zitten en pintjes voor of na het concert kunnen nog niet. De zangeres die de AB weer tot leven mocht wekken was gewezen Songfestivalkandidate Blanche. Bekijk hierboven het verslag van dat eerste concert sinds lang.