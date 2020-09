Actie tegen sluikstorten in Brussel: "Iedere week wordt 100 ton zwerfvuil gedumpt"

De actievoerders hebben in de stad een sluikstort nagebouwd. "Het is een opstelling met oude zetels, matrassen, koelkasten", vertelt Loïc. "Allemaal dingen die niet thuishoren midden in de stad. We proberen hiermee reacties uit te lokken en we willen een boodschap brengen. We hopen dat mensen zich bewust worden van hoeveel afval er gedumpt wordt. We delen ook folders uit met informatie over de recyclageparken."