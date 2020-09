Al 500.000 euro ingezameld voor solidariteitsactie rond kinderen in kansarmoede: "De actie raakt hart van velen"

Er is al 500.000 euro ingezameld voor de solidariteitsactie "1000x1000" voor kinderen in kansarmoede. Eergisteren vroegen verschillende professoren van Vlaamse universiteiten aan alle academici om een deel van hun loon af te staan. "Het bewijst dat we de vinger op de juiste wonde hebben gelegd", zegt professor Bea Cantillon van Universiteit Antwerpen. In totaal willen ze 1 miljoen euro inzamelen. Dat bedrag gaat naar projecten van de Koning Boudewijnstichting.