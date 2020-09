Antidopinglaboratorium in Gent in financiële problemen door coronacrisis

“De laatste tijd zijn er weinig sportmanifestaties geweest en dat weerspiegelt zich in het aantal stalen dat we binnenkrijgen”, legt directeur van DoCoLab Peter Van Eenoo uit. “Sinds begin maart hebben we al 600.000 euro verloren. Als het zo doorgaat, hebben we over een half jaar een verlies van 1 miljoen euro en dat tast de reserves heel hard aan. Als het zo doorgaat, moeten we nadenken over het sluiten van ons labo.”