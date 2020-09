Antwerps ModeMuseum heropent volgend jaar in september: “Renovatie is afgerond, nu collectie van 30.000 stuks verhuizen”

Het ModeMuseum in Antwerpen gaat in het eerste weekend van september 2021 opnieuw open. Het museum is al twee jaar dicht voor renovatie. De renovatie is ondertussen afgerond maar het is nog een jaartje wachten tot je het nieuwe museum kan bezoeken. De verhuis van de gigantische collectie van meer dan 30.000 kledingstukken duurt namelijk een jaar en start later deze maand.