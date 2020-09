Herinrichting kerkhof van Eine tegen vandalisme: “Er is meer sociale controle in een parkbegraafplaats”

De stad kreeg al vaker de vraag om camera’s te plaatsen aan de begraafplaats. “Maar dat is onbegonnen werk”, reageert Vercamer. “Het terrein is veel te groot. Het is niet mogelijk om zo’n groot domein volledig te in beeld te krijgen met camera’s. We gaan wel kijken of we in de toekomst camera’s kunnen integreren aan de ingangen, maar we willen vooral inzetten op sociale controle.”