Iemand misleiden met vals profiel, dat is catfishing: maar welk mechanisme gaat erachter schuil? En is dat strafbaar?

Nee, omdat identiteitsfraude an sich niet strafbaar is bij ons, vertelt Van de Heyning. "Het stelen van iemands identiteit is juridisch niet strafbaar in ons land, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland. Niet als het een fantasie-identiteit is, ook niet als het een bestaand persoon is. En online wordt het eigenlijk nog meer gedoogd dan in het "echte" leven."