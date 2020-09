Econoom Geert Langenus (Nationale Bank): "Herstel zal net als bij een coronapatiënt een werk van lange adem zijn"

Hoe komt dit nu? De Belg blijkt doorgaans genoeg spaargeld te hebben, maar maakt zich grote zorgen over de toekomst, over zijn job en zijn inkomen. “Het is niet zozeer een probleem van koopkracht,” zegt Langenus, “maar de consument is bezorgd over de evolutie van het virus in de toekomst” en de economische gevolgen ervan. Daardoor houdt de Belgische consument de vinger angstvallig op de knip.

Intussen valt de schade op de arbeidsmarkt voorlopig mee. Maar dat is vooral te danken aan de maatregelen van de overheid, zoals de tijdelijke werkloosheid, die nog altijd gelden. Als die afgebouwd zullen worden, zullen de problemen onvermijdelijk aan de oppervlakte en zullen er banen sneuvelen in een aantal sectoren die zwaar getroffen worden door de coronacrisis, zoals in de toeristische , horeca- en evenementensector.