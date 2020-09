Extra terrassen in Gentse studentenbuurt: “Goed nieuws, zo kunnen jongeren toch genieten van het studentenleven”

“De studentenbuurt is enorm belangrijk voor de jongeren”, gaat Joiris verder. “Het is hun uitlaatklep en hun leven. Jongeren en studenten moeten kunnen én leren leven. Op café gaan hoort daarbij. Er komen dit academiejaar zo’n 75.000 studenten naar Gent, dus we verwachten veel volk. We zijn blij dat we hen nu iets kunnen bieden. Dat moet, want als je hen niets biedt, dan krijg je toestanden die je niet wil zoals samenscholingen en kotfeestjes. We moeten de studenten bepaalde verantwoordelijkheden geven.”