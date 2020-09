Football Girls Leuven: "Iedereen welkom, voor gezinnen in financieel moeilijke situatie wordt inschrijvingsgeld aangepast"

De laatste jaren is de interesse in meisjesvoetbal aanzienlijk gestegen. En dat merkte ook Marnix Beyen op. Hoewel er heel veel initiatieven worden genomen om meisjes te laten voetballen, zag Marnix dat er toch heel wat meisjes uit de boot vielen om hun favoriete hobby te beoefenen. "Heel wat meisjes zijn nog niet op de hoogte van de bestaande initiatieven", zegt Beyen. "Dat komt onder andere omdat we er nog altijd van uit gaan dat meisjes best bij jongens voetballen. En voor sommige kinderen is de drempel ook nog te groot om zich aan te sluiten bij een club. Daar willen wij nu verandering in brengen met onze meisjesclub."