Frans-Duits initiatief om minderjarigen uit vluchtelingenkamp op Lesbos over te nemen: "België wil duurzame oplossing op Europees niveau"

Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zou het gaan om tussen de 400 en 640 kinderen en tieners. Bondskanselier Angela Merkel heeft daarover al een akkoord bereikt met Frankrijk, waarbij 100 tot 150 van die minderjarigen een thuis zouden krijgen. Een aantal van die minderjarigen zouden al zijn overgevlogen naar het Griekse vasteland.

Duitsland en Frankrijk hopen dat acht andere EU-lidstaten -die dat in het verleden ook al gedaan hebben- zich daarbij aansluiten. Nederland zou bereid zijn om enkele tientallen jongeren op te vangen, Finland wil er elf. De andere landen van die "coalition of the willing" die eerder ook al vluchtelingen uit Griekenland opnamen, zijn Portugal, Kroatië, Slovenië, Luxemburg, België en Zwitserland. Dat laatste land is geen lid van de Europese Unie.

In het door brand verwoeste kamp Moria woonden bijna 13.000 mensen. Onder hen waren er 4.000 kinderen en tieners. Sommigen van hen zij met hun ouders gekomen, andere op eigen kracht. (Lees verder onder de foto).