Frankrijk halveert isolatieperiode voor coronavirus van 14 naar 7 dagen: "Blijf waakzaam"

Nu wordt er ook wel massaal getest bij onze zuiderburen. Het voorbije half jaar zijn er tien miljoen testen uitgevoerd en dat verklaart wellicht een deel van de stijging. Toch is het virus duidelijk opnieuw aanwezig. In de eerste week van september lag het aantal positieve testen op 5,4 procent van het totale aantal. Dus niet enkel het aantal besmettingen stijgt, maar ook het percentage in aandeel van het totale aantal testen.

Bijna 70 procent van die besmettingen doen zich voor in Ile-de-France (de regio rond Parijs), en in de regio's Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanië (vroeger Languedoc) en Provence-Alpes-Côte d'Azur) in het zuidoosten van het land. De meeste besmettingen zijn er bij jongeren tussen 20 en 29 jaar.