Regels afgesproken voor heel Vlaanderen: geen studentenfuiven of -dopen in eerste semester

Vorige week had onder andere de stad Leuven al met de KU Leuven en de studenten afspraken gemaakt over welke activiteiten er wel of niet konden georganiseerd worden in tijden van corona.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) liet aan het begin van de week nog weten dat zij graag een kader zouden hebben waarbinnen alle studenten in Vlaanderen veilig activiteiten kunnen organiseren.

Gisteren hebben de studentenvertegenwoordigers en de minister dan samengezeten en hebben ze concrete afspraken gemaakt.