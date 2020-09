Gestolen kelk uit kerk van Heurne, bij Oudenaarde, na 38 jaar teruggevonden op veiling

"Alles moest heel snel gaan. We moesten tegen de volgende dag kunnen bewijzen dat de kelk in kwestie wel degelijk onze gestolen kelk was. We zijn meteen in ons archief gedoken en hebben daar krantenartikels over de diefstal teruggevonden. We hebben ook aangeklopt bij de politie om het pv van toen terug te vinden, maar dat document was zoek. Gelukkig volstonden de krantenartikels en kregen we die namiddag het bericht van de rechtbank dat de verkoop niet kon doorgaan en dat wij de kelk terug zouden krijgen.”