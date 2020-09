Gezocht: burgers die waterstanden van beken in Haspengouw in kaart brengen

Er zijn plannen om de beken opnieuw meer te laten kronkelen zodat ze langer en meer water kunnen vasthouden. Dat is goed tegen verdroging, maar ook tegen mogelijke wateroverlast. "We willen graag meer informatie over de precieze waterstanden in de beken en ook of er slib aanwezig is", vertelt Katrien Hendrickx van het Provinciaal Natuurcentrum. "Mensen kunnen op de website een meetpunt uitkiezen en daar dan één of meerdere keren naartoe gaan en ons de resultaten doorseinen. "