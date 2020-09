Groene Delle wordt geen industriegebied: plannen worden stopgezet

“Dit dossier is al van 2004 aan de gang. Intussen kijkt iedereen anders naar de Groene Delle, een gebied met veel biodiversiteit en met een grote sponsfunctie. Het gebied is als het ware een rolmodel voor de strijd tegen droogte en voor de Blue Deal waarmee Vlaanderen investeert in meer ruimte voor water. Ook in de ondernemerswereld geven ze aan dat ze het compromis uit het verleden anno 2020 ‘niet meer zouden doen’. Ook de Vlaming heeft een duidelijke vraag gestuurd naar de Vlaamse regering om het gedane huiswerk opnieuw te doen. En dat deed ik," aldus de minister. Daarom zet ze dus het planningsproces stop.