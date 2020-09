Half miljoen inwoners van Oregon op de vlucht voor bosbranden

De politie onderzoekt of deze en andere branden zijn aangestoken. “Elke brandhaard wordt onderzocht of er sprake is van brandstichting of om dat uit te sluiten”, zei Rich Tyler van de brandweer van Oregon. De politie vroeg wel om niet te speculeren over wie daar dan achter zou zitten. Daarmee reageerde ze op geruchten dat extreemlinkse activisten of de extreemrechtse Proud Boys het vuur zou aangestoken hebben. Portland, de grootste stad van Oregon is al maanden in de ban van protesten tegen racisme en politiegeweld. Daarbij is het ook al tot confrontaties gekomen tussen extreemlinkse en extreemrechtse activisten.