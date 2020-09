Heb je een handicap? Met wat geluk mag je in 2053 hulp verwachten 

Daarom eisen we dat minister Beke, samen met de voltallige Vlaamse regering, meteen werk maakt van een investeringsplan waarin personen met een handicap centraal staan. Want deze regering laat een hele generatie mensen in de kou staan, terwijl ze bij haar aantreden vorig jaar precies het omgekeerde beloofde.

Dit jaar zullen ongeveer 600 budgetten worden toegekend. Dat is nog geen 4% van de mensen op de wachtlijst. In dat tempo zal het 33 jaar duren om iedereen die vandaag op de wachtlijst staat een budget te geven. Heb jij morgen een ongeluk waardoor je in een rolstoel belandt? Dan mag je achteraan aanschuiven. Naar schatting in 2053 zal het budget vrijkomen waarop jij recht hebt.

De Vlaamse regering schreef in 2019 een ambitieus regeerakkoord waarin staat: “Wie hulp nodig heeft, laten we nooit in de steek. Voor mensen met een handicap dringen we de wachtlijsten zo snel mogelijk terug.”

En daarin staan we niet alleen. In de nota “Perspectief 2020” schreef toenmalig Vlaams minister van welzijn Jo Vandeurzen in 2010 dat personen met een handicap niet enkel de zorg en ondersteuning moeten krijgen die ze nodig hebben, maar ook moeten kunnen deelnemen aan het gewone leven. Om te groeien naar een inclusieve samenleving zijn alle beleidsdomeinen verantwoordelijk. Want een persoonsvolgend budget is essentieel, maar niet voldoende. Personen met een handicap moeten ook het openbaar vervoer kunnen gebruiken, werk vinden en op café kunnen gaan.

In 2009 ondertekende België het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. Daarin staat dat mensen met een handicap het recht hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, om naar school te gaan en te werken, om zelfstandig te wonen en het openbaar vervoer te gebruiken. De nodige zorg en ondersteuning krijgen, is een essentiële voorwaarde hiervoor.

Wie ondersteuning aanvraagt, moet een zware en omslachtige aanvraagprocedure doorlopen. Wie alle administratieve drempels succesvol neemt, heeft recht op een persoonsvolgend budget. En dan is het wachten. Want het geld is er niet.

