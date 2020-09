Heb jij al eens een Japanse theeceremonie beleefd?

“Het begin van de Japanse theeceremonie ligt bij de introductie van thee in Japan via boeddhistische monniken en hun reizen naar China”, vertelt Lou Smedts, een kunstenaar wiens werk terug te vinden is in musea, galerijen en ambassades verspreid over de hele wereld. “Het is nu nog steeds een belangrijk ritueel in de Japanse cultuur. Alles gebeurt volgens vastgestelde regels die gedurende enkele eeuwen tot stand zijn gekomen.”