Geen discussie meer mogelijk: er komt een forensisch psychiatrisch centrum in Aalst

Er komt een forensisch psychiatrisch centrum in Aalst, geen discussie meer mogelijk. De stad is daarmee de derde in ons land na centrumsteden Antwerpen en Gent. Maar waar komt het nieuwe forensisch psychiatrisch centrum? "Er wordt gezocht op verschillende criteria. Wat is de precieze bestemming? Ligt het dicht bij een autostrade of bij een natuurgebied? Dat zijn maar een paar zaken waar naar gekeken wordt", legt Smeyers uit. Voorlopig is er nog geen exacte locatie bepaald in Aalst: "De Vlaamse regering heeft daar het laatste woord in."