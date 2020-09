Historische onderhandelingen van start in Afghanistan: voor het eerst in 20 jaar praten regering en taliban over vrede

De taliban zijn een islamitische rebellenbeweging in Afghanistan en Pakistan. Eind jaren '90, begin jaren 2000 hadden ze vijf jaar lang de macht in handen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel en grote delen van het land.

Onder leiding van Mullah Mohammed Omar werd Afghanistan een streng islamitisch land. Vrouwen mochten bijvoorbeeld geen onderwijs volgen en moesten een boerka dragen. Mannen moesten een baard laten staan. Gruwelijke lijfstraffen werden weer ingevoerd en verwijzingen naar andere godsdiensten werden uitgewist, zoals het neerhalen van boeddhabeelden.

In 2001 werden de taliban van de macht verdreven door een internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Die was het gevolg van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 op het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. De taliban weigerden namelijk Al Qaeda-leider Osama bin Laden, het brein achter de aanslagen, uit te leveren aan de VS.

Na hun nederlaag in november 2001 bleven de taliban zich echter twee decennia lang verzetten tegen de internationale troepen en de Afghaanse regering, met guerrillagevechten en aanslagen. Ze werd met de jaren weer sterker en controleert nog altijd grote delen van Afghanistan.