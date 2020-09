Human Rights Watch wil verwijderde extremistische berichten op sociale media laten archiveren

Haatdragende tweets, terroristische propagandavideo’s op YouTube, of Facebookposts die oproepen tot gewelddadig extremisme: ze worden elke dag bij bosjes verwijderd door socialemediabedrijven. In een nieuw rapport juicht Human Rights Watch (HRW) dat toe. Tegelijk benadrukt de mensenrechtenorganisatie het belang van transparante richtlijnen voor zulke verwijderingen. Ook zouden socialemediagebruikers volgens HRW in beroep moeten kunnen gaan tegen onterecht verwijderde content.