Israël en Arabische koninkrijkje Bahrein sluiten vrede: nieuw succes voor VS-president Donald Trump

Het is de tweede keer op enkele weken tijd dat een Arabisch land in de Perzische Golf officiële relaties aanknoopt met Israël. Toen waren dat de Verenigde Arabische Emiraten met onder meer Abu Dhabi en Dubai. Nu volgt Bahrein. De Verenigde Staten doen er alles aan om ook andere Arabische landen mee te trekken in dat momentum.

De datum is wellicht niet toevallig 11 september, de 19e verjaardag van 9/11, de terreurgolf in New York en Washington waarbij ongeveer 3.000 mensen gedood werden in vier vliegtuigen en de torens van het World Trade Center in New York. Daar zijn vandaag overigens die aanslagen herdacht.