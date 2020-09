Jaarlijkse Stripfestival wordt tentoonstelling met aankomend Brussels talent in de kijker

Zoals zoveel evenementen kan ook het Stripfestival van Brussel niet doorgaan in de vorm die we ervan gewoon zijn. Er staan dit jaar geen druk bijgewoonde prijsuitreikingen op het programma, en ook geen ontmoetingen meer met internationale stripauteurs. Wel komt er een tentoonstelling in de gloednieuwe, gerenoveerde hal van Turn & Taxis, waarin Brussels striptalent centraal komt te staan. Organisator Jeroen Roppe geeft een rondleiding.