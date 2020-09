Japanse rederij wil 9 miljoen dollar betalen voor opruimen olieschade na ramp vlakbij het eiland Mauritius

Dat geld moet besteed worden aan het opruimen van de smurrie en herstel van de zandstranden en mangrovebossen langs de kust, maar moet ook het zeeleven en de visserij van Mauritius ten goede komen.

Eind juli is het vrachtschip MV Wakashio voor de kust van Mauritius op een rif gestrand. Het schip mocht in feite niet zo dicht bij de kust varen en de precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog altijd niet duidelijk. De volgende weken is duizend ton olie uit het schip in zee gelekt. De overblijvende 3.000 ton kon worden weggepompt. Het schip is intussen tot zinken gebracht.

Mauritius is een onafhankelijke staat in de Indische Oceaan ten oosten van Madagascar. Het vrij welvarende eiland is een financieel centrum, maar leeft ook van toerisme van doorgaans welgestelde bezoekers. Onder meer het natuurschoon en de parelwitte zandstranden worden daarbij uitgespeeld, maar dat imago heeft natuurlijk schade opgelopen. De bevolking is woedend en Mauritius had eerder al aangekondigd om schadevergoeding te vragen.