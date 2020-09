Jocelyne heeft een zware fysieke beperking, dit beleid maakt haar bang en onzeker

Wie de moeite doet om twee minuten met Jocelyne te praten ziet dat het om een pijnlijke vergissing gaat. Uiteraard is er begrip voor het feit dat er, zoals bij elke hervorming, fouten kunnen gebeuren. Geen probleem als die ook weer op een eenvoudige manier kunnen rechtgezet worden. We kwamen er al snel achter dat dit niet het geval is.

Vorig jaar, september 2019, viel een brief van het VAPH (Vlaams agentschap voor personen met een handicap) in de brievenbus van Jocelyne Hanssens. Een zakelijke brief met de korte mededeling dat haar budget zal gehalveerd worden over een periode van zeven jaar. Daaronder een tabelletje met cijfers dat haar de zekerheid moest geven dat dit geen misverstand was.

Een kafkaiaanse ervaring, heeft u ze al eens meegemaakt? Geheel onverwacht zat ik er middenin. Ik was op bezoek bij mijn vriendin Jocelyne. Door zuurstoftekort bij haar geboorte heeft ze heel wat fysieke beperkingen. Eigen aan een Kafka- beleving is dat ze met geen pen te beschrijven is. Daarom hebben we er een filmpje over gemaakt. Kijk maar……

