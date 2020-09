Kinderwenshuis in Oostende: "We begeleiden mensen die moeilijk zwanger worden of twijfelen aan kinderwens"

Sarah Noelmans is een van de consulenten van het Kinderwenshuis in Oostende. "We begeleiden mensen individueel of in groep", vertelt ze aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Iedereen is welkom: van mensen die absoluut een kind willen tot mensen die nog twijfelen over hun kinderwens."

Het Kinderwenshuis helpt ook mensen die moeilijk zwanger worden. "We focussen dan vooral op het psychosociale", zegt Sarah. "Sommige koppels hebben het echt wel moeilijk met die onvervulde kinderwens. Dat heeft een impact op hun relatie, maar ook op hun sociale omgeving. Heel wat koppels gaan bijvoorbeeld niet meer op babybezoek bij vrienden, omdat ze dat te zwaar vinden. Het Kinderwenshuis is een plaats waar al die verhalen besproken kunnen worden. Erover praten doet wonderen, want zo merk je dat je er niet alleen voor staat."