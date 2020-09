Nazomer aan de kust: reservaties lopen vlot binnen

Hoogzomer of nazomer? Feit is dat het de komende dagen heet wordt. Weerman Geert Naessens verwacht misschien wel een hittegolf en dat is heel uitzonderlijk in september. Aan de kust horen ze het graag. Daar hopen ze met een goed najaar het moeilijke voorjaar toch een beetje te kunnen compenseren. De reservaties lopen alvast goed binnen. De hotels verwachten dat 80 procent van de kamers bezet zullen zijn.

Wie nog wil zwemmen in zee moet snel zijn. Er staan nog tot en met dinsdag redders aan de kust. Tijdens de lockdown werd beslist om tot half september redders te voorzien. Het verwachte mooie weer heeft daar niets mee te maken. Woensdag gaan de bewaakte zones onherroepelijk dicht.

Tot en met dinsdag is er per badplaats minstens 1 bewaakte zone. In Blankenberge zijn er dat zelfs 6.