Legoland geïnteresseerd om pretpark in Charleroi te bouwen

Vier jaar geleden vertrok het Amerikaanse Caterpillar in Gosselies, bij Charleroi. 2.300 mensen verloren hun baan. Daarop begon de zoektocht naar een overnemer voor het bedrijfsterrein van 100 hectare. In 2018 bleek dat een Chinese fabrikant van elektrische auto's geïnteresseerd was. Het leek een interessante overnemer, maar gisteren maakte Waals minister van Economie Willy Borsus (MR) bekend dat ook andere mogelijkheden nu bestudeerd worden: "De opeenvolgende vertragingen, ook al zijn sommige daarvan te wijten aan de coronacrisis, maken vandaag dat het project niet langer de prioriteit is voor de site."