Corona dwingt lichtfestival Gent in spreidstand

In 2018 bezochten 835.000 mensen het lichtfestival in Gent. "In tijden van Covid-19 is het onmogelijk om zoveel mensen in zo’n korte tijd in Gent te ontvangen. Daarom wordt het Lichtfestival Gent op een andere manier gespreid in tijd en ruimte", meldt cultuurschepen Annelies Storms (SP.A).

Het lichtfestival 2021 wordt opgedeeld in twee periodes. Het evenement zal vooral te beleven zijn in binnentuinen en koeren waar bezoekers vooraf een tijdslot kunnen reserveren. Op die manier kan men de publiekstoeloop beter controleren. "De nieuwe werkwijze laat ook toe om naast grote en spectaculaire installaties meer oog te hebben voor kleinere en meer intieme lichtkunstwerken", aldus de schepen.

Deel 1 vindt plaats van woensdag 27 januari tot zondag 31 januari. Deel twee volgt exact een week later van woensdag 3 februari tot zondag 7 februari.