Lierse binnenstad wordt grote fietszone

Het gaat om het stuk binnen de Lierse stadsvesten, met uitzondering van de Leuvensevest en de Netelaan. "De fietszone moet ook voor meer duidelijkheid zorgen", zegt schepen Bert Wollants. “Als je vandaag gaat kijken naar waar een automobilist een fietser mag inhalen in de binnenstad dan zijn dat maar heel weinig straten. Er mag niet ingehaald worden op straten die minder dan vier en een halve meter breed zijn. Maar dat gebeurt nog veel te veel."

"Je ziet heel veel automobilisten twijfelen of ze in bepaalde straten nu wel of niet mogen inhalen. Die fietszone geeft op dat vlak veel duidelijkheid", vertelt Wollants.

De grote fietszone in de Lierse binnenstad zou volgend jaar in gebruik worden genomen.