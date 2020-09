Luipaarden hebben verrassende bioritmes: mannetjes zijn nachtdieren, vrouwtjes vroege vogels

"Ik ben de eerste die luipaarden bestudeerd heeft in dit gebied, eenvoudigweg omdat het zo ontoegankelijk is. Het heeft me verschillende paren goede wandelschoenen gekost, laat me het zo zeggen", zei Havmøller, die overigens nooit een van de schuwe luipaarden met eigen ogen te zien heeft gekregen. In de plaats daarvan moest hij het stellen met minder schuwe buffels en olifanten.

De 164 cameravallen kregen daarentegen heel wat luipaarden te zien. Dankzij bewegingssensoren legden de camara's beelden vast van luipaarden, en ook van antilopen, bavianen en andere prooien van de luipaard.

De waarnemingen brachten gedrag aan het licht dat eerdere aannames over het gedrag van luipaarden tegensprak. "In het verleden werd gedacht dat luipaarden het actiefst waren in de schemering. Het was dan ook erg verrassend dat deze studie aantoonde dat luipaarden rondtrekken en jagen tijdens zeer verschillende periodes van de dag, afhankelijk van het feit of het mannetjes dan wel vrouwtjes zijn. Voor de vrouwtjes is het typisch dat ze actief zijn van de vroege tot de late ochtend, en dan nog even voor zonsondergang, terwijl de mannetjes enkel 's nachts echt wakker worden", zei Havmøller.

Het is de eerste keer dat de verschillen in de activiteitspatronen tussen mannelijke en vrouwelijke luipaarden bestudeerd zijn.