Meer dan 100 kleuters en leerkrachten in Mol en Olen in quarantaine

Van gemeenschapsschool 't Schrijvertje in Mol zijn het alle 80 kleuters die twee weken thuis moeten blijven, omdat er in verschillende klassen besmettingen waren. In basisschool Mozawiek moeten 15 kleuters van één klas in quarantaine.

"Met in totaal zo'n 8000 kinderen, jongeren en leerkrachten op de Molse scholen zijn nog meer besmettingen niet uitgesloten", zegt burgemeester van Mol Wim Caeyers op Radio 2 Antwerpen. "Het gaat om een gigantisch grote groep, het aantal besmettingen is nu dus al bij al nog beperkt. Onze scholen houden zich nauwgezet aan de maatregelen en leveren bovendien schitterend werk met hun preventiebeleid, maar dat neemt niet weg dat de kans zeer groot is dat het virus zich af en toe manifesteert in de scholen in Mol en alle andere gemeenten."