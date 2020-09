Meer inschrijvingen aan Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen: "Invloed van corona op studiekeuzes"

Over tien dagen, op 21 september, gaat het nieuwe academiejaar van start voor de hogescholen en universiteiten. Op de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn alvast zeven procent meer nieuwe studenten ingeschreven in vergelijking met vorig jaar. "We zijn tevreden dat onze studiekiezers zich niet van de wijs lieten brengen door de coronacrisis", zegt directeur Veerle Hendrickx. "Een keuze voor het hoger onderwijs is een mooie waarborg voor de toekomst."