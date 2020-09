Milcobel wil melkfabriek in Schoten sluiten: 167 banen bedreigd

Milcobel maakt in Schoten allerlei melkdrankjes, zoals gewone melk en chocomelk. Dat gebeurt onder bekende merken als Inza, Choco!Choco! of Yogho!Yogho!.

"Er wordt steeds minder melk gedronken. De voorbije tien jaar daalde de markt jaarlijks 3 procent. De marges op melk zijn ook zeer laag of zelfs negatief", legt woordvoerster Kathleen De Smedt van Milcobel uit. Bovendien is de fabriek in Schoten erg verouderd, waardoor grote investeringen nodig zouden zijn.

Inza produceert al sinds 1946 melk, eerst in Borgerhout, later in Schoten.