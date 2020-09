Moeder van sexting-slachtoffer houdt pleidooi voor verantwoordelijkszin: "Fout ligt niet bij wie foto's maakt, maar bij wie doorstuurt"

Sinds de dood van haar zoon Glenn gaat zijn moeder Sandra Spitaels met jongeren in gesprek, onder meer in scholen, om hen te waarschuwen voor de gevolgen van ongewenst verspreiden van naaktfoto's en -video's. Dat nu ook volwassenen massaal naaktvideo's van bekende Vlamingen hebben gedeeld, is voor haar onbegrijpelijk.

Bekijk hier haar oproep in "Het Journaal":